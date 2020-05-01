إيطاليا تعتزم إجراء 5 ملايين مسحة طبية للكشف عن كورونا

الرئيس ماتريالا: البلاد ستبدأ في الانطلاق مرة أخرى ولكن بحذر وشعور بالمسؤولية





أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم، عزمها إجراء 5 ملايين مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال الشهرين المقبلين، فيما أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا أن البلاد ستبدأ في الانطلاق مرة أخرى، لكن بحذر ومع الشعور بالمسؤولية.

وأفاد قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة) بأنه سيتم إجراء 5 ملايين مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين، موضحاً أن هذه الخطوة هي إحدى نقاط الاستراتيجية لمواجهة الفيروس عندما تبدأ المرحلة الثانية، إلى جانب زيادة وحدات العناية المركزة وبشكل عام تعزيز النظام الصحي، سواء فيما يتعلق بالمستشفيات أو النشاط الإقليمي.

من جانبها، ذكرت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 285 مقابل 323 قبل يوم، بينما بلغ عدد حالات الإصابة اليومية 1872 مقابل 2086 في اليوم السابق.

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية التفشي في 21 فبراير بلغ 27967 وهو ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة رسميا، والذي يشمل المتوفين والمتعافين، 205463 وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

في غضون ذلك، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الانتكاسة التي مرت بها إيطاليا على خلفية فيروس كورونا فرصة لإصلاح العقد التاريخية، كما تدفع إلى التسريع نحو التغيير الذي يعرف كيفية تقدير الظواهر مثل العولمة ورقمنة الاقتصاد.

وأضاف ماتاريلا، في رسالة بمناسبة عيد العمال، اليوم، إن الركود غير المسبوق الذي انغمست فيه البلاد هو أيضا مناسبة لإصلاح بعض العقد التاريخية مثل عدم الاستقرار ، والعمل غير المعلن، والبطالة في الجنوب، مشدداً: "لا يمكن أن تكون هناك جمهورية بدون عمل"، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

ويأتي عيد العمال في إيطاليا هذا العام في سياق صعب، حيث أن هناك ملايين العمال المعرضين لخطر فصلهم من العمل بسبب الفيروس. فيما قال ماتاريلا إن "العمل هو شرط الحرية والكرامة والاستقلالية للناس، فهو يسمح للجميع ببناء مستقبلهم الخاص ويجعل المجتمع كله أكثر اتحادًا بشكل مكثف".

وتابع ماتاريلا: "سيتغير الكثير في حياة مجتمعاتنا. يجب أن تتم إدارة هذا التغيير بخبرة حتى لا تؤدي المرحلة الجديدة إلى المزيد من عدم الاستقرار والتهميش، ولكنها فرصة للتعامل بفعالية مع المشكلات القديمة مثل تلك الخاصة بالعمل من أجل الشباب والنساء خاصة في مناطق الجنوب، فضلاً عن العمل غير المصرح به أو غير القانوني".

وأشار الرئيس الإيطالي إلى أن البلاد ستبدأ في الانطلاق مرة أخرى، لكن بحذر ومع الشعور بالمسؤولية، مضيفا: "لا ننسى ما مررنا به، وما زال هناك الكثير نمر به".