منظمة الصحة العالمية تدعو الصين للمشاركة بالتحقيق في أصل فيروس كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية الصين بدعوتها للمشاركة في التحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أنه منذ اكتشاف فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية وتفشيه في مختلف دول العالم، تصاعد الجدل حول أصل الفيروس وما إذا كان مصدره طبيعيًا أو أنه خرج من المختبرات، سواءً عن طريق الخطأ أو بشكل مُتعمد.

وتوجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين، اتهامات بصناعة فيروس كورونا، واتهامات أخرى بتعمد نشره.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حول العالم إلى أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف حالة، فيما تخطت أعداد الوفيات 243 ألف.