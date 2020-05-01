عمرو يوسف ضيف الحلقة 8 من «اغلب السقا»

حل الفنان عمرو يوسف، ضيفًا على الحلقة الثامنة من برنامج «اغلب السقا»، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الجمعة.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وتندرج فكرة البرنامج ضمن أهم الفورمات العالمية، وتم تصويره تحت إدارة المخرج باسم كريستو، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته ثلاثين نجمًا من مصر، ولبنان، وسوريا، ومن أبرز النجوم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.