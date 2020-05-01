النائب إسماعيل نصر الدين: التاريخ سيلعن الجماعات الإرهابية ومموليها

نعى النائب إسماعيل نصر الدين، شهداء الواجب الذين استشهدوا في حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وقال نصر الدين، إن هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد الشعب المصرى سوى عزيمة وإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب، والقضاء على خفافيش الظلام، وكل من تصور له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن، وأن مصر أصبحت دولة مؤسسات، فما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية انجاز تاريخى، ولن نسمح لأحد العبث بكل هذه الانجازات أو تشويهها.

وأكد نصر الدين، أن القوات المسلحة ورجال الشرطة قدموا العديد من التضحيات وما زالوا يقدموا، والتاريخ سيذكر كل هذه البطولات بحروف من نور، وعلى الجانب الأخر سيلعن التاريخ كل الجماعات الإرهابية ومن ينصرها ومن يمولها ومن يقف بجانبها، فهم إلى زوال ولكن شهدائنا إلى حياة.