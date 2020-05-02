ترامب: إدارة العقاقير الأمريكية تجيز عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن شركة (غيلياد) حصلت على الترخيص الطارئ لإنتاج عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال ترامب - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أجازت للشركة الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات لعلاج المصابين بكورونا.

بدوره، وصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة، الإجراء بأنه خطوة أولى مهمة، وقال إن الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى.

جاء ذلك بعدما أعلن مركز كليفلاند الطبي، أن العقار أثبت أنه فعال في السيطرة على كورونا، ونجح بتقليل مدة الشفاء لـ4 أيام.

في سياق متصل، بحث الرئيس الأمريكي، اليوم، مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، جهود البلدين في مكافحة كورونا.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن ترامب أثنى على "دي سوسا" بسبب ما تبذله بلاده من جهود قوية للمساعدة في الحد من تفشي الفيروس.

وأضاف البيان أن الرئيسين ناقشا كذلك خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا المهمة على المستوى الثنائي والدولي.

من جهته، أكد الرئيس البرتغالي أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجائحة والاستفادة من التجارب السابقة، كما شكر ترامب على عرضه تقديم المساعدة للبرتغال في إطار جهود مكافحة الفيروس.