رئيس شبيبة الساورة يعارض خطة استكمال الموسم الكروي

أعلن محمد زرواطي، رئيس نادي شبيبة الساورة الجزائري، معارضته للخطة التي أقرها اتحاد الكرة لاستكمال موسم 2019 / 2020.

طالب زرواطي، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم الجمعة، بإعلان نهاية الموسم بالنظر للظرف الصحي غير المستقر الناجم عن تفشي وباء كورونا.

وأشار زرواطي، إلى أن هناك صعوبات تنظيمية أخرى، قد تجعل من خطوة استئناف الموسم الحالي صعبة التجسيد، مؤكدا أنه يتعين على الهيئات الكروية في الجزائر التفكير في إطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021، بدلا من المراهنة على مستقبل غير مضمون.

من جهة أخرى، أعرب زرواطي، عن أمله في أن يتفهم اللاعبون الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأندية والتي ازدادت تعقيدا بفعل الآثار السلبية التي خلفها وباء كورونا، داعيا إياهم إلى تخفيض رواتبهم طوعا.

وكشف زرواطي، أن إدارة شبيبة الساورة قررت صرف راتب للاعبين قبل حلول شهر رمضان لمساعدتهم على التعامل مع متطلبات الشهر الفضيل.

يذكر أن اتحاد الكرة الجزائري أقر مساء الخميس خطة لاستكمال الموسم الكروي 2019 - 2020، في حال قرار السلطات الحكومية برفع الحجر الصحي.