خبراء العلاقات الزوجية: فترة الحجر الصحي وقت للتركيز على نموذج علاقة جديدة

إن الوضع الحالي الذي أعقب تهديد الوباء جلب نغيرات كثيره إلى نمط حياتنا اليومية، لقد تغيرت طرقنا الطبيعية، وأصبح الابتعاد الاجتماعي هو القاعدة الأساسية في جميع العلاقات، ومع العلم أن الناس يقضون زيادة في الوقت مع الأسرة، نتيجة العمل من المنزل في ظل فيروس"كورونا".

لذلك نشر موقع"تايمز أوف إنديا" نصائح لمساعدتك في التركيز على الجانب المشرق من الحياة في ظل "كورونا" لإدارة توازن علاقات العمل أثناء الإغلاق كزوجين:

هناك الكثير من الناس في مختلف الصناعات عاطلون عن العمل في الوقت الحالي، وأصبح عدم اليقين في المستقبل هو مصدر ضغط رئيسي بالنسبة لهم، لذا علي الشريك الآخر أن يكن واعيًا، وينتبه لتوتر شريكه ومشكلاته، ويحاول أن يوضح أنه موجود معه لشخصه وليس لعمله الذي يجلب منه المال، ويستمر في التأكيد على أن هذا الظرف الاستثنائي ليس إلى الأبد وسوف يمر بالتأكيد.

ينصح خبراء العلاقات الزوجية الزوجين في فترة الحجر الصحي أن يستغلوا هذا الوقت للتركيز على نموذج جديد للعلاقة، والتواصل حول الاهتمامات المشتركة واسترجاع الذكريات لقضاء وقت ممتع مع بعضهم البعض.

قضاء كثير من الوقت بين الأزواج وبعضها سوف يؤدي إلي العديد من المشكلات، نظرًا لأن الإثنين قد كانوا يقضون في عملهم من 8 إلى 12 ساعة في اليوم، لذلك فإن أفضل شيء يمكن القيام به في هذا السيناريو هو توفير واحترام المساحة الفردية لبعضهما البعض.

إذا كنت تعمل أنت وشريكك من المنزل، فحاول العمل بشكل منفصل، حيث يمكن أن تزعج المكالمات الهاتفية والمحادثات المرئية والكتابة المستمرة أي شخص، حيث أن العمل في غرف مختلفة سيجعلك تشعر وكأنك داخل مكتبك، ويمكنك أخذ فترات راحة بين العمل والحصول على وجبة خفيفة صحية وتتحدث مع بعضكما.

لا تكن مصمما على المطالب غير الواقعية وتقدر التغييرات في قلة الأموال والوضع الإقتصادي الصعب، فإذا كنت أنت وشريكك قد تعلمت مهارات جديدة كالمساعدة في الأعمال المنزلية فاعترف بهذا الجهد وقدره، واحتفل بالإنتصارات الصغيرة وابق متحفزًا.

ممارسة الرياضة معًا مرة في اليوم، والحصول على ليالي المواعدة مرة واحدة في الأسبوع، دائما تجدد النشاط العاطفي و البدني بين الإزواج بسبب مشاركة اهتمامات بعضهم البعض.