المغرب: 146 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4569 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 32437 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ومن جهته، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صفى، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 171 حالة، فيما تم تسجيل 99 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1083 حالة.