أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن الأهلي وافق على مبادلة لاعبه جونيور أجاي، مع أحمد الشناوي الحارس السابق للزمالك.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت2":«الأهلي وافق على انتقال أجاي للزمالك مقابل الشناوي، لكن إدارة الأهلي تراجعت عن قرارها، مما أحرج المستشار تركي آل الشيخ، ومن هنا بدأت الخلافات بينه وبين مسؤولي الأهلي».

وأضاف:«بعدما جلس الشناوي مع الأهلي، كان لدينا وجهة نظر بأننا لا نريد اللاعب حتى لو قرر الاستمرار مع الزمالك».

ولعب الشناوي لأربعة مواسم في الزمالك، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز بعدما تولى تركي آل الشيخ ملكية نادي الأسيوطي (سابقا).