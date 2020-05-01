الإمارات تسجل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 13 ألف و38 حالة.
وأضافت وزارة الصحة الإماراتية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل وفاة ست حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خاصةً وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، على حد قولها.
وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات العربية 111 حالة.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حول العالم إلى أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف حالة، فيما تخطت أعداد الوفيات 243 ألف.