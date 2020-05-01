الإمارات تسجل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

‏أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 13 ألف و38 حالة.

‎

وأضافت وزارة الصحة الإماراتية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل ‏وفاة ست حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خاصةً وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، على حد قولها.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات العربية 111 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حول العالم إلى أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف حالة، فيما تخطت أعداد الوفيات 243 ألف.