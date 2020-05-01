اليابان تدرس إعادة فتح المدارس جزئيا وسط مخاطر كورونا

اقترحت وزارة التعليم اليابانية، اليوم الجمعة، خيار إعادة فتح المدارس لبعض الصفوف فقط للحد من خطر الإصابة بفيروسات كورونا المستجد /كوفيد-19/، مع إيلاء الأولوية لبعص فصول المرحلة الابتدائية وكذلك الإعدادية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وزارة التعليم قدمت هذا المقترح إلى مجالس التعليم المحلية في مختلف المقاطعات .. وكانت السلطات قد قررت إغلاق معظم المدارس في جميع أنحاء اليابان منذ أوائل مارس الماضي وسط انتشار الفيروس.

ويأتي اقتراح وزارة التعليم اليابانية بعد اجتماع بين وزارة التربية وهيئة خبراء حكومية الاثنين الماضي.

كما اقترحت الوزارة عقد فصول دراسية في مجموعات أصغر باستغلال العديد من الفصول الدراسية إلى جانب تقديم وجبات الغداء المدرسية المعبأة بدلاً من تقديم الطلاب الطعام بعضهم لبعض وتجنب ممارسة الرياضات الجماعية.

وعلى الرغم أنه من المتوقع تمديد حالة الطوارئ في اليابان بسبب وباء فيروس كورونا، والتي كان من المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل، لمدة شهر آخر، قال وزير التعليم الياباني كويتشي هاجيودا أنه ليس من الضروري أن تظل جميع المدارس مغلقة، لأن الوضع يختلف من منطقة إلى أخرى.