شيع ظهر اليوم، أهالى قرية الحكامنة التابعة لمركز بنى سويف، جنازة الشهيد المجند (محمود عادل أحمد هاشم) الذى استشهد أمس، في الحادث الإرهابي الغاشم في جنوب مدينة بئر العبد بسيناء الذى أسفر عن استشهاد 10 وإصابة 3 آخرين.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الشهيد الملفوف بعلم مصر إلى مقابر القرية فى جنازة شعبية مهيبة شارك فيها جميع أهالى القرية والقرى المجاورو لها، الذين رددوا خلالها الهتافات المناهضة للإرهاب "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، بالروح بالدم نفديك يا شهيد ، يسقط يسقط الإرهاب، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".

من جانبه، أعرب المحافظ محمد هاني عن خالص تعازيه لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن، سائلاً أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم نعمة الصبر والسلوان، وأن يمن بعاجل شفائه على المصابين.

ووصف المحافظ الحادث الإرهابي بالخسيس والغاشم، مؤكدًا أن تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية المقيتة لن تنال من عزيمة الدولة شعبًا وقيادة سياسية وقوات مسلحة وشرطة باسلة في القضاء على الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن.

الجدير بالذكر أن الشهيد حاصل على دبلوم والتحق بالجيش منذ 4 أشهر، وكان سلاحه مدرعات سائق دبابة، وله 5 أشقاء، وكان يعمل صناعى فطير.

وأخر ما كتبه الشهيد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قبل استشهاده: "بجد أكتر مكان بحبه القبر.. اللهم حسن الخاتمة".