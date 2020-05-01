«البديل الألماني»يطالب بإلغاء كافة قيود كورونا خوفا من البطالة الجماعية

طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بإلغاء كافة القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا خوفا من حدوث بطالة جماعية.

وكتب رئيس الحزب، يورج مويتن، اليوم الجمعة على صفحته على "فيسبوك": "الوضع يهدد بموجة غير مسبوقة من تسريح العمالة... هناك الكثير من العقارات المستخدمة من قبل أفراد والممولة من القروض على وشك الفقدان. الأمر يهدد بمآسي عائلية".

وطالب مويتن بإنهاء "الإغلاق" الذي قررته المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات للحد من جائحة كورونا في أسرع وقت ممكن الآن، بعد التطور الإيجابي للغاية لأعداد الإصابات، مضيفا أنه يتعين أن تعود ألمانيا إلى "حياتها الاقتصادية الطبيعية" مع الحفاظ على كافة احتياطيات السلامة الصحية الضرورية.

ويتضرر أصحاب المطاعم والقطاع الثقافي وقطاع الحفلات والفعاليات وقطاع السياحة بشكل خاص من القيود الصارمة المفروضة على الحياة العامة في ألمانيا حاليا استنادا إلى قانون الحماية من العدوى.

ويبلغ معدل البطالة في ألمانيا حاليا 8ر5%، وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل، أحالت شركات في ألمانيا نحو 1ر10 مليون موظف إلى نظام الدوام الجزئي بسبب أزمة كورونا.