الصحة عن إصابات كورونا: الأعداد تتزايد لكننا في مرحلة جيدة مقارنة بدول العالم

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تزداد، معقبًا: «هناك أعداد تتزايد لكن مقارنة بدول العالم نحن في مرحلة جيدة».

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل في خطتها التي بدأتها الدولة المصرية؛ لمكافحة فيروس «كوفيد - 19»، مؤكدًا أن كل الاستعدادات متوفرة.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تناشد المواطنين بشكل مستمر الاهتمام بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار الفيروس، مثل تجنب التجمعات، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتجنب الزيارات وخاصة في رمضان، والإكثار من شرب السوائل ما بين السحور والإفطار، واتباع الغذاء الصحي السليم الذي يزيد من مناعة الجسم.

وعن موعد وصول مصر لذروة الإصابات بفيروس كورونا، ذكر متحدث وزارة الصحة أن مصر لا توجد لديها تجربة معينة تسترشد بها من دول العالم، متابعًا: «مستمرون في إجراءات التقصي والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، ومع التزم المواطن بالإجراءات الاحترازية نستطيع مرور الأزمة بسلام».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و12 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 5537 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 1780 حالة، من ضمنهم 1381 متعافيًا.