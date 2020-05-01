مئات التشيكيين من المترددين على ألمانيا يحتجون على الإجراءات المتخذة على الحدود

احتج عمال من جمهورية التشيك يترددون على ألمانيا اليوم الجمعة، على القيود التي فرضتها بلادهم على المنتقلين بغرض العمل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة إن حوالي مائة شخص احتشدوا داخل إحدى الغابات عند معبر حدودي بين مدينة فولمافا التشيكية ومدينة فورت في ولاية بافاريا الألمانية.

وبدأ هؤلاء المحتجون أيضا في جمع توقيعاتهم احتجاجا على إجراء جديد يلزم العابرين للحدود الذين يعودون إلى بلادهم في التشيك بتقديم ما يثبت مرورهم باختبار معملي لإصابة بالفيروس نتيجته سلبية، كما أن عليهم تكرار ذلك كل أربعة أسابيع.

وفي حالات أخرى يتم إلزامهم بالانعزال المنزلي (الحجر الصحي المنزلي) لمدة أسبوعين.

وقال يان بروها أحد منظمي الاحتجاجات لوكالة "تشيتك" التشيكية: "نعتبر هذا القرار الذي أصدرته الحكومة دليلا على التمييز والبلطجة ضد العاملين بين الحدود".

وذكر بافيل تيليكا المفوض الأوروبي السابق ومؤسس حركة "الصوت" الليبرالية التي تدعو إلى تبني الأفكار الأوروبية إن جمهورية التشيك التحقت بالاتحاد الأوروبي في الأول من مايو قبل ستة عشر عاما، ويقتضي ذلك حرية الأشخاص في التنقل.

وتشير التقديرات إلى أن 37 ألف شخص من التشيك يعبرون الحدود إلى ألمانيا للعمل وحوالي 12 ألف يعبرون الحدود للعمل في النمسا.