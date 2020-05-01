احتجاز شاب على ذمة التحقيق في الدنمارك للاشتباه فى تخطيطه للقيام بأنشطة إرهابية

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قضت محكمة دنماركية، اليوم الجمعة، باحتجازشاب (23 عاما) أربعة أسابيع على ذمة التحقيق للاشتباه في قيامه بالتخطيط للقيام بأنشطة إرهابية.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الدنماركية /ريتزاو/ اتخذت المحكمة قرارها خلال جلسة مغلقة في مدينة فريدريكسبرج. ويواجه الرجل اتهاما بحيازة أسلحة نارية وذخيرة لتنفيذ هجوم إرهابي وهي الاتهامات التي تردد أنه نفاها بالمحكمة.

ويأتي حكم المحكمة بعد يوم من القبض على الرجل في كوبنهاجن خلال عملية مشتركة بين شرطة المدينة وجهاز الاستخبارات الدنماركي.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات فليمينج درجر إن وكالته تعتقد أن المشتبه فيه متأثر بالأفكار الإرهابية الإسلامية وأنه تصرف بمفرده.

ولم تكشف السلطات عن المزيد من التفاصيل بشأن خطط المشتبه فيه الخاصة بتنفيذ هجوم، وما إذا كان ذلك في الدنمارك أو في مكان آخر.

وأعرب وزير العدل الدنماركي نيك هيكروب عن اعتقاده لقناة "تي في 2" الدنماركية بأن الرجل كان يخطط لإطلاق النار على المدنيين ورجال الشرطة.