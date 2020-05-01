ترامب: رأيت أدلة على أن سلالة كورونا الجديدة تعود لمعهد الفيروسات في ووهان

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى "أدلة" تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات الجائحة، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها التفشي، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واعتبر ترامب أن بدء تفشي الجائحة يعود إلى فشل الصين في وقف انتشار الفيروس بسبب عدم وجود كفاءة ضرورية لتحقيق ذلك، أو رغبة البلاد في وصول الوباء إلى باقي العالم.

ورفض الرئيس الأمريكي مع ذلك أن يوضح ما إذا كان يحمل نظيره الصيني، شي جين بينج، مسئولية "التضليل" بشأن سير تفشي الوباء في الصين.

وشدد على أن الخطوات المقبلة للولايات المتحدة تجاه الصين سيتم تحديدها انطلاقا من نتائج دراسة ملابسات انتشار الجائحة.