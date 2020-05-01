العراق يبدأ خفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 23%

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أعلن العراق اليوم الجمعة، البدء بتطبيق قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط/اوبك/ وحلفائها بتخفيض معدلات إنتاج النفط الخام بنسبة 23% من أجل تأمين استقرار أسعار النفط في السوق العالمية.

وذكرت مصادر بشركة نفط البصرة، كبرى شركات العراق النفطية جنوبي البلاد أن «شركة نفط البصرة بدأت بالساعات الأولى من اليوم الجمعة الأول من شهر مايو بإجراءات تقليص الإنتاج في حقولها النفطية بمعدل 23% للتخفيض في عموم الحقول المنتجة للنفط الخام».

وأوضحت «أن القرار يمثل التزام العراق بقرارات منظمة /اوبك/وحلفائها لخفض إنتاج النفط الخام لأعضائها ومن خارجها للسيطرة على تدني أسعار النفط في السوق العالمية.

وذكرت المصادر أن معدلات إنتاج شركة نفط البصرة من النفط الخام حاليا تلامس 3 ملايين برميل يوميا.