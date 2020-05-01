تشييع جثمان الملازم عبدالحميد صبح شهيد بئر العبد بمسقط رأسه في الدقهلية

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شيع الآلاف من أهالى قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية، جثمان ملازم عبد الحميد صبح، والذي استشهد جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة اليوم.

حضر تشييع الجثمان محافظ الدقهلية، أيمن مختار، والمستشار العسكرى للمحافظة، وقيادات أمنية وعسكرية وأسرة وأصدقاء الشهيد وأهالى القرى المجاورة.

وكان الشهيد قوة الدفعة 48 معهد فني 113 حربية، ويعمل والداه بالتدريس، وله شقيقة واحدة، وخاطب فى فبراير الماضى، وشهد جيرانه بحسن السيرة والخلق.

ونعى محافظ الدقهلية، شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أرواحنا وأرضنا وعزة الوطن، مؤكدا أن جموع شعب مصر العظيم تقدر تضحيات أبطال القوات المسلحة على مر التاريخ الذين يكتبون أسماءهم بحروف من نور في سجل تاريخ أمتنا.