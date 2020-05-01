أورام طنطا ينفي وجود إصابات بفيروس كورونا داخل المركز

نفى مركز أورام طنطا، ما تردد عن وجود إصابات بفيروس كورونا بالمركز، موضحا أن الأمر يتضمن إصابة موظفة بالمركز بفيروس كورونا عن طريق أحد أفراد أسرتها، أثناء تواجدها بالمنزل، ولم تكن الإصابة في المركز.

وأكد مركز أورام طنطا، في بيان صحفي الخميس، أن المركز عمل اللازم نحو عزل كل زملائها الذين كانوا مخالطين لها في آخر يوم عمل تواجدت فيه بالمركز، وأخذ مسحات وعينات منهم.

ويقوم المركز بعمل تطهير مستمر للمبني، والأقسام الداخلية كل ساعتين، كما يوفر المركز كامل الواقيات الشخصية لكل الأطقم الطبية من كمامات وقفازات طبية وأغطية رأس وواقيات وجه، ويهيب المركز بعدم نشر الشائعات.