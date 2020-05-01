وزارة الثقافة تنعي شهداء القوات المسلحة ببئر العبد

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عبد الدايم: هذه الحوادث الغادرة لن تنال من اصرار ابناء مصر على التخلص من قوى الظلام

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات بواسل القوات المسلحة الذين استشهدوا إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وقالت إن مثل هذه الحوادث الغادرة لن تنال من إصرار ابناء مصر على التخلص من قوى الظلام واستمرار بناء الوطن.

وأضافت ان جموع الفنانين والمثقفين يتقدمون بخالص العزاء لأسر شهداء الوطن والواجب داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل لكل المصابين حفظ الله مصر وشعبها.