بلومبرج: أيام قليلة تفصل أرامكو السعودية عن إعلان أسعار البيع الرسمية ليونيو

ذكرت وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، أنه ربما تفصل أيام قليلة شركة أرامكو السعودية للنفط عن الإعلان عن أسعار البيع الرسمية لإمدادات يونيو للعملاء العالميين، لكن التجار والمصافي ليس لديهم أدنى فكرة عما يمكن توقعه.

وتعتبر أسعار البيع الرسمية، قضية ساخنة بين العملاء والتجار على المدى الطويل، كما هو الحال دائما، حيث تعطى لمحة عن استراتيجية الدولة الأولى لتصدير النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وفي حين يميل المتعاملون في السوق إلى الاتفاق على قرار المنتج المحتمل بعد تحليل اتجاهات العرض والطلب، لم يحالف الحظ من يبحثون عن إشارة مبكرة لمعرفة الأسعار الآسيوية هذه المرة.

واقتصر التشابه في توقعات جميع المشاركين السبعة في الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج على أن أرامكو ستخفض أسعار يونيو للخام العربي الخفيف.

وتفاوتت التقديرات ما بين انخفاض شهري قدره 50ر0 دولار للبرميل إلى انخفاض يصل إلى 50ر7 دولار، حيث يقول التجار إن الإشارات المتضاربة للسوق قبل أن تعلن أوبك بلس خفض الإنتاج هي المسؤولة عن عدم وجود توافق في الآراء.

كانت مجموعة "أوبك" ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، أعلنوا الشهر الماضي الاتفاق على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في شهر مايو ويونيو لخفض التدهور في اسعار الذهب الأسود.