رئيس الوزراء الباكستاني: أثق بأننا سوف نتخلص من فيروس كورونا سريعا

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن وضع بلاده في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يكن سيئا كما كان متوقعا، معربا عن ثقته بأن تتمكن باكستان من التغلب على التحدي قريبا، وستكون واحدة من الدول التي تتخلص من الفيروس القاتل في أسرع وقت.

جاء ذلك - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم /الجمعة/ - في تصريحات في خطابه المتلفز الموجه إلى الشعب حول الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف أن الوضع في بلاده أفضل مقارنة بدول أخرى، لافتا إلى أن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها حكومته فورا بعد تسجيل حالات مؤكدة، ساهمت في الحد من انتشار الوباء في البلاد.

وأشار خان، إلى أنه نظرا إلى مشاكل العمال بالأجرة اليومية والفئات المتضررة بالإغلاق، بدأت الحكومة بتوزيع 144 مليار روبية على نحو 12 مليون أسرة فقيرة ومحتاجة في البلاد.

وحث رئيس الوزراء عمران خان الشعب الباكستاني على متابعة توجيهات السلامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الوباء، وأكد أن البلاد ستهزم الفيروس القاتل بدعم وتعاون الشعب.