تراجع الضحايا المدنيين في أفغانستان خلال الربع الأول من العام

تراجع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان، خلال الربع الأول من العام، على الرغم من زيادة الهجمات التي تشنها حركة طالبان، فيما تفاوضت الحركة المسلحة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة، يهدف للمساعدة في مغادرة القوات الأمريكية للبلاد.

وسجل التحالف بقيادة الولايات المتحدة 1268 من الضحايا المدنيين خلال 31 مارس الماضي وهو تراجع بنسبة 32% عما كان عليه في الربع السابق وتراجع بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، طبقا لما ذكره مكتب المفتش المفتش الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار) في تقرير له أصدره في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس، في تقرير نشر مساء أمس الخميس.

وعلى الرغم من أن الضحايا المدنيين عام 2019 تجاوزوا 10 آلاف للعام السادس على التوالي إلا أن العدد هو الأقل منذ عام 2013، وفقا للتقرير الذي اوردته وكالة بلومبرج اليوم الجمعة.

وحذر التقرير أنه ربما لم يتم إحراز تقدم صوب إحلال السلام في أفغانستان، بعد أن بدأ وباء فيروس كورونا يضر بشكل كبير البلاد بدءا من أواخر فبراير الماضي.