محافظ الغربية: غلق أكثر من 1600 مركز دروس خصوصية ومصادرة 2000 شيشة

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى 2020/4/29، أسفرت عن غلق 1679 سنتر للدروس الخصوصية، إلى جانب غلق 1397 محلات وأسواق، و189 قاعة أفراح، و643 مقهى، و496 مطعما، و108 محال ألعاب إلكترونية، و421 حضانة، ومصادرة 2054 شيشة، وغلق 189 قاعة أفراح بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.