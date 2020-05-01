يؤيد رؤوساء 13 ناديا إلغاء منافسات الموسم الجاري 2020/2019 من بطولة الدوري المصري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد "هناك مجموعة عبر تطبيق (واتس آب) يضم جميع روؤساء الأندية الـ18 بالدوري الممتاز بما فيهم محمود الخطيب ومرتضى منصور ونادي بيراميدز".

وأشار مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس إلى أن الأندية التي تؤيد إلغاء الدوري هي الزمالك، الاتحاد السكندري، سموحة، طلائع الجيش، حرس الحدود، المصري، الإسماعيلي، أسوان، طنطا، مصر، مصر للمقاصة، الجونة ووادي دجلة، بينما طالب أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي بإرجاء موقفه لحين عقد اجتماع مجلس إدارة ناديه يوم الاثنين المقبل.

وأضاف "أطالب بعقد جلسة بين مندوبي هذه الأندية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لحسم القرار النهائي، لعرض الأفكار ومشاكل كل نادٍ، للبحث عن حلول لكافة المشاكل، لأن استئناف الدوري بات صعبا لأسباب عديدة، وأتحدث رغم احتلال فريقي المركز الخامس وسداد 68% من مستحقات اللاعبين".

وشدد في ختام تصريحاته "نعم أطالب بتدخل وزير الرياضة، فمن أصدر قرارًا بإلغاء الدوري الفرنسي؟ إنه رئيس الوزراء الفرنسي، القرار في كل دول العالم متروك للحكومة في هذا الشأن، ووزير الرياضة هو ممثل الحكومة وبالتأكيد يتناقش مع رئيس الوزراء ووزير الصحة وكافة الجهات".

يذكر أن بطولة الدوري توقفت منذ منتصف مارس الماضي مع انطلاق منافسات الدور الثاني من المسابقة (الجولة 18).