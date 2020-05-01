26% قفزة في مبيعات أمازون خلال الربع الأول وسط أزمة كورونا

أعلنت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية تحقيق معدل نمو قوي في مبيعاتها بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت والخدمات السحابية رغم تراجع الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا.

وسجلت مبيعات أمازون قفزة وصلت إلى 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 5ر75 مليار دولار، بحسب ما أعلنته أمازون أمس الخميس عقب إغلاق الأسواق الأمريكية. وأمازون هي أكبر شركة عالمية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت.

وأشارت الشركة في تقرير إلى ارتفاع نفقاتها خلال تفشي جائحة كورونا، بصفة رئيسية بسبب حملة التعيينات الضخمة في ظل الزيادة الكبيرة في العملاء وخدمات التوصيل، وتراجعت الأرباح الفصلية بقيمة 30% إلى 5ر2 مليار دولار.

وقال مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس، إن الأرباح التشغيلية للشركة وصلت إلى أربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف: "ولكن هذه ليست ظروفا طبيعية. وبدلا من ذلك، نتوقع تقديم كامل المليارات الأربعة، وربما أكثر قليلا، في أوجه انفاق متعلقة بكوفيد-19 (المرض الذي يسببه فيروس كورونا)، من أجل توصيل الطلبات للعملاء والحفاظ على سلامة الموظفين."

وأكد البيان أن إصدار توقعات موثوقة أمر صعب في الوقت الحالي، في ظل الطبيعة المتقبلة للظروف الاقتصادية. ورغم ذلك، سجلت أسهم أمازون خسارة في الأسواق الأمريكية عقب صدور التقرير الفصلي.

ومع ذلك، كانت أمازون من أكبر المستفيدين من أزمة جائحة كورونا، حيث ارتفعت أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 30%، ووصل إلى سعر قياسي جديد.

واستفاد بيزوس، كمساهم رئيسي في الشركة، حيث ذكر مؤشر بلومبرج للمليارديرات إلى أن ثروته زادت بواقع 29 مليار دولار إلى 143 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، مما يعزز وضعه كأغنى أغنياء العالم.

وفي الوقت الذي قامت فيه شركات أمريكية بشطب وظائف في ظل الأزمة وبسرعة قياسية، قامت أمازون بعمليات توظيف على نطاق واسع. وفي شهر مارس فقط، أعلن عن تعيين حوالي 100 ألف موظف جديد لمواجهة الزيادة في الطلب. كما جرى توظيف 75 ألفا آخرين في أبريل الماضي.