188 مليون دولار خسائر إمبريال أويل الكندية خلال الربع الأول

أعلنت شركة الطاقة الكندية إمبريال أويل اليوم الجمعة تراجع إيراداتها وتسجيل خسائر خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط الخام. وجاءت خسائر المساهمين خلال الربع الأول أعلى من تفديرات المحللين.

بلغ صافي خسائر الشركة خلال الربع الأول 188 مليون دولار كندى بما يعادل 25ر0 سنت كندي لكل سهم مقابل أرباح قدرها 293 مليون دولار كندى بما يعادل 38ر0 سنت كندي لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 69ر6 مليار دولار مقابل 98ر7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشمل صافي خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي نفقات غير نقدية بقيمة 301 مليون دولار كندى بسبب انهيار أسعار النفط الخام بحلول نهاية الربع.

كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى تحقيق خسائر قدرها 07ر0 سنت كندى لكل سهم من خلال إيرادات تبلغ 04ر7 مليار دولار كندى خلال الربع الأول من العام الحالي.

في المقابل ارتفع متوسط إنتاج الشركة من النفط خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 419 ألف برميل نفط مكافىء يوميا مقابل 388 ألف برميل يوميا في العام الماضي.

وتتوقع الشركة وصول إنفاقها الاستثماري خلال العام الحالي ككل بين 1ر1 مليار دولار و2ر1 مليار دولار كندي، مقابل 6ر1 و7ر1 مليار دولار كندى وفقا للتقديرات السابقة.