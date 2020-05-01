بيميكس المكسيكية تتكبد خسائر فصلية فادحة

كشف تقرير مالي صادر عن البورصة المكسيكية يوم الخميس أن عملاقة النفط المكسيكية شركة "بيميكس" تكبدت خسائر بلغ إجماليها 562 مليار بيزو(أكثر من 1ر23 مليار دولار) خلال الربع المالي الأول المنتهي في مارس.

وأرجعت شركة النفط المملوكة للدولة الخسائر إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض قيمة البيزو مقابل الدولار الأمريكي.

وتعتبر شركة بيميكس واحدة من أكثر شركات الطاقة المثقلة بالديون في العالم. ويبلغ إجمالي المستحقات عليها حاليًا حوالي 105 مليارات دولار، أي ما يقرب من 97 بالمئة من أصولها.

وقلل عبء ديون الشركة من فرصها في الاستثمار في التكنولوجيا والتنقيب، مما أسهم في انخفاض إنتاج النفط في المكسيك إلى 7ر1 مليون برميل يوميًا مقابل 4ر3 مليون برميل يوميًا عام 2004.