كشفت تقارير صحفية، عن انزعاج مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب العروض التي يحصل عليها المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، في الفترة الأخيرة.

وارتبط اسم أشرف بن شرقي بالانتقال لأكثر من فريق خاصة في الدوري الفرنسي والتركي وذلك بعدما ساهم بشكل كبير في تتويج الزمالك ببطولتي كأس السوبر الإفريقي والمحلي أمام الترجي التونسي والغريم التقليدي الأهلي، كما شارك في صعود فريقه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن مرتضى منصور منزعج من ارتباط اسم أشرف بن شرقي بأكثر من فريق، خاصة وأن الصحف التركية تتغنى بامكانياته وتتحدث عن اهتمام فريقي غازي عنتاب وطرابزون سبورت به للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ومع تزايد إهتمام الأندية التركية بالتعاقد مع بن شرقي، يتزايد غضب رئيس الزمالك مرتضى منصور، الذي يعارض رحيل أشرف بن شرقي، ويسعى بكافة الطرق للإبقاء عليه في القلعة البيضاء.