السفينة «يو إس إن إس كومفورت» الطبية التابعة للبحرية الأمريكية تغادر نيويورك

أعلنت البحرية الأمريكية أن السفينة "يو إس إن إس كومفورت" الطبية التي أرسلت إلى نيويورك للمساعدة في جهود الإغاثة ضد كوفيد-19 غادرت الولاية يوم الخميس.

وكان في وداع السفينة العديد من المركبات والقوارب التابعة لسلطات وإدارات مكافحة الحرائق في المنطقة. ونشرت إدارة شرطة نيويورك صورًا عبر تويتر لـ"يو إس إن إس كومفورت" وهي تتحرك من نهر هدسون إلى البحر.

ووصلت السفينة، التي تحتوي على ألف سرير، في 30 مارس الماضي وبدأت في التعامل مع الحالات الايجابية المصابة بكوفيد-19 بداية من السادس من أبريل حيث أصبحت ولاية نيويورك بؤرة تفش لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقال الكابتن بحري باتريك أمبروز الضابط المسئول عن المستشفى العائم إن الطاقم المكون من أكثر من 1200 عالج 182 مريضا على متن السفينة، 70 بالمئة منهم أصيبوا بكوفيد-19.

وأضاف أمبروز: "لقد كرسنا جهودنا لتقديم أعلى جودة من مستويات الرعاية لكل شخص وصل إلى مستشفانا".

وقد تعرضت السفينة لبعض الانتقادات من خبراء طبيين في بداية نيسان/أبريل بسبب عدد المرضى المنخفض الذين تم علاجهم على السفينة مقارنة بعدد أفراد الطاقم.