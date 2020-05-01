أول عيد عمال فى زمن كورونا (ملف خاص)

احتفل العالم اليوم، بعيد العمال الذى يصادف الأول من شهر مايو، لكن هذا العام يأتى هذا اليوم من دون أى تظاهرات ولا تجمعات أو احتجاجات فى مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) الذى بات ينذر بكارثة اقتصادية غير مسبوقة على جميع الدول.

ويفرض هذا الوباء تحديات كثيرة على العمال فى كل مكان، حيث من المتوقع أن تتغير خارطة سوق العمل فى العالم والمنطقة وخاصة سوق العمل فى مصر. ويرى بعض الخبراء أن أهم ما يجب تغييره ووضعه على قائمة أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى تنظيم آلية حصر العمالة غير المنتظمة، والتى ظهرت فى سوق العمل بصورة كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.