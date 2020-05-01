 أول عيد عمال فى زمن كورونا (ملف خاص) - بوابة الشروق
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أول عيد عمال فى زمن كورونا (ملف خاص)

عمال يرتدون الكمامات خلال العمل للوقاية من كورونا
عمال يرتدون الكمامات خلال العمل للوقاية من كورونا
أعد الملف ــ أحمد كساب:
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 7:58 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 7:58 م

احتفل العالم اليوم، بعيد العمال الذى يصادف الأول من شهر مايو، لكن هذا العام يأتى هذا اليوم من دون أى تظاهرات ولا تجمعات أو احتجاجات فى مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) الذى بات ينذر بكارثة اقتصادية غير مسبوقة على جميع الدول.
ويفرض هذا الوباء تحديات كثيرة على العمال فى كل مكان، حيث من المتوقع أن تتغير خارطة سوق العمل فى العالم والمنطقة وخاصة سوق العمل فى مصر. ويرى بعض الخبراء أن أهم ما يجب تغييره ووضعه على قائمة أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى تنظيم آلية حصر العمالة غير المنتظمة، والتى ظهرت فى سوق العمل بصورة كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

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