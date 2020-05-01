 استهداف أحد المواقع العسكرية شرق حمص السورية - بوابة الشروق
الجمعة 1 مايو 2020 12:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

استهداف أحد المواقع العسكرية شرق حمص السورية

حمص - د ب أ
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 12:25 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 12:25 م

أعلن محافظ حمص، طلال البرازي وقوع اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق حمص، اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف المحافظ أنه لم تعرف طبيعة الاعتداء الذي أدى لحدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارة.

يأتي الهجوم عقب قصف من جانب طائرات إسرائيلية لمواقع للقوات الحكومية السورية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، ليل الخميس - الجمعة، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتستهدف إسرائيل بشكل متكرر مواقع للجيش السوري في محافظة القنيطرة، إضافة إلى سيارات يقال إنها تقل عناصر لحزب الله اللبناني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك