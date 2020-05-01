استهداف أحد المواقع العسكرية شرق حمص السورية

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أعلن محافظ حمص، طلال البرازي وقوع اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق حمص، اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف المحافظ أنه لم تعرف طبيعة الاعتداء الذي أدى لحدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارة.

يأتي الهجوم عقب قصف من جانب طائرات إسرائيلية لمواقع للقوات الحكومية السورية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، ليل الخميس - الجمعة، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتستهدف إسرائيل بشكل متكرر مواقع للجيش السوري في محافظة القنيطرة، إضافة إلى سيارات يقال إنها تقل عناصر لحزب الله اللبناني.