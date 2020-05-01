الكوبيون يتخلون عن مسيرات أول مايو التقليدية ويحتفلون فى المنازل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجبرت جائحة فيروس كورونا الكوبيين على الاحتفال بيوم عيد العمال من منازلهم اليوم الجمعة، والتخلي عن المسيرة الحاشدة التقليدية في ميدان الثورة في هافانا.

وظل الكوبيون في منازلهم في أهم عطلة رسمية في تلك الجزيرة الاشتراكية الواقعة بالبحر الكاريبي، واحتفلوا هذا العام تحت شعار "بيتي هو ميداني".

وخرج كثيرون إلى شرفاتهم في الصباح من أجل ترديد النشيد الوطني، ولوحوا بالأعلام، وصفقوا للأطباء والممرضات الذين يكافحون الجائحة العالمية.

ويشارك حوالي مليون عامل عادة في مسيرة عيد العمال بساحة الثورة في العاصمة الكوبية.

ويتم تنظيم الحدث من قبل النقابة الوحيدة المسموح لها بالعمل في تلك الدولة ، وهي الاتحاد المركزي للعمال في كوبا.

وأكدت كوبا حتى الآن وجود 1501 حالة إصابة بالفيروس ووفاة 61 حالة. وتم وقف حركة النقل العام وإغلاق المدارس في محاولة للحد من انتشار الفيروس.