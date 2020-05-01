حالة من الجدل والتخبطات حول صحة زعيم كوريا الشمالية ثارت في العالم، لعدة أسابيع، الجميع يتكهن ويتنبأ بصحة الزعيم الأكثر جدلا، ولا أحد يستطيع الإجزام حول حالته الصحية، فانتشرت أنباء عديدة ما بين تعرضه لوعكة صحية وانتكاس حالته بعد إجراءه عملية جراحية، وما بين أنباء حول وفاته أكدها عدة مصادر سياسية أمريكية ودولية، كل ذلك التخبط وسط حالة من التعتيم الشديد وعدم الإدلاء بأي معلومة أو تصريح من جانب السلطات الكورية الشمالية.

وعززت حالة التعتيم الشديدة في كوريا الشمالية التكهنات حول تدهور صحة الزعيم، البالغ 36 عاما، وانتشار أنباء بشأن وفاته، خاصة بعد إجرائه عملية جراحية منتصف الشهر الجاري، وخاصة مع اختفاءه عن الأنظار لأكثر من أسبوعين، وغيابه عن أبرز المراسم والاحتفالات بالبلاد، حتى أشيع خبر وفاته بتلفزيون "هونج كونج".

ويعتبر الوصول للمعلومات حول كوريا الشمالية أمر شديد الصعوبة ويعد أحد أكثر التحديات للاستخبارات الأمريكية، وذلك لفرض السلطات سيطرتها على البلاد بإحكام، وخاصة المعلومات التي تحيط بقائدها، الذي يُعامل تقريبًا كإله داخل البلاد، وغالبًا ما يثير غيابه عن وسائل الإعلام الرسمية تكهنات وشائعات حول صحته، فهي أمور شائعة لدي الرؤساء الكوريين الشمالين، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ففي أعقاب غياب كيم جونج إيل، زعيم كوريا الشمالية السابق، عن احتفال الذكرى السنوية الستين لتأسيس البلاد في عام 2008، انتشر جدلا حول حالته الصحية السيئة، وكشف لاحقا إصابته بجلطة، واستمرت صحته في التدهور حتى وفاته في عام 2011.

وفي عام 2104، اختفى الزعيم كيم جونج أون عن الأعين لأكثر من شهر، ما أثار تكهنات حول صحته، الأمر الذي تأكد عندما عاد وهو يسير بعكاز، وبعدها بأيام أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية إنه خضع لعملية جراحية في كاحله.

وترصد "الشروق" في التقرير التالي تسلسل زمني للأحداث والتكهنات التي دارت حول صحة زعيم كوريا الشمالية.

-عملية في القلب

في منتصف أبريل الماضي، أفادت صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية، المتخصصة في تغطيتها على كوريا الشمالية، أن الزعيم الكوري أجرى عملية جراحية في القلب والأوعية الدموية، في 12 أبريل الماضي، بسبب "التدخين المفرط والسمنة والإرهاق"، وأنه يتلقى العلاج في فيلا في مقاطعة هيانجسان بعد خضوعه للجراحة.

-تدهور حالته

وبحلول 20 أبريل الماضي، تنبأت الاستخبارات الأمريكية بسوء الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية، عندما غاب عن الاحتفال بذكرى ولادة جده لمؤسس للبلاد، كيم إيل سونج، في 15 أبريل الماضي، مما أثار تكهنات بشأن خطورة حالته، بالرغم من ظهوره باجتماع حكومي قبلها بأربعة أيام، في 11 أبريل الماضي.

-كيم يسيطر على الجيش

وفي 22 أبريل الماضي، نقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، عن جنرال بالبنتاجون أن الزعيم كيم "لا يزال يسيطر بالكامل" على الجيش والرؤوس النووية في كوريا الشمالية، وأن غيابه لا يزال لغزاً تتقصى عنه واشنطن، وإعلام كوريا الشمالية يلتزم الصمت حيال صحته.

-وفد صيني لمساعدته

وفي 23 أبريل الماضي، أرسلت الصين فرق من الخبراء بينهم أطباء للمشاركة في تشخيص حالة الزعيم الكوري، إذ نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مصدرين لها قولهما، إن وفدا من الحزب الشيوعي الصيني غادر العاصمة بكين متجها إلى كوريا الشمالية.

-ترامب يعلق على الأزمة

وفي نفس اليوم، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر مقللا ومكذبا التقارير التي تفيد بأن حالة الزعيم الكوري خطيرة، فقال للصحفيين "أعتقد أن التقرير غير صحيح"، ولكنه امتنع عن توضيح إن كان على اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين.

-الزعيم كيم حي

وفي اليوم التالي، نقلت وكالة "رويترز" البريطانية، عن مسئول كوري جنوبي إن معلومات المخابرات تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "حي" ومن المرجح أن يظهر قريبًا، وأنه ليس لديه أي تعليق على حالة كيم الحالية أو أي تدخل صيني.

-التأخر في انقاذه

وفي 26 أبريل الماضي، ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن الزعيم كيم توفي أو في حالة صحية حرجة للغاية على خلفية إصابته بأزمة قلبية حادة بعد أن أجرى عملية جراحية فاشلة، ونقلت الصحيفة أن عملية الدعامة في القلب التي كان يجريها زعيم كوريا الشمالية قد فشلت بعد أن ارتجفت أيدي طبيبه خلالها، موضحة وفقًا لتقارير أخرى نُسبت إلى مصادر رفيعة بالحزب الشيوعي الحاكم في الصين، إنه تم إرسال فريق طبي من بكين لمساعدة زعيم كوريا الشمالية، بعد خروجه من جراحة قلب فاشلة، ولكنه وصل متأخرًا لإنقاذه.

-حالة حرجة

كما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن إحدى وسائل الإعلام اليابانية أن الزعيم الكوري الشمالي في "حالة حرجة" بعد خضوعه لجراحة في القلب.

-وفاة الزعيم الكوري

وفي نفس اليوم، نقلت مجلة "نيويورك بوست" الأمريكية، في تقرير لها تحت عنوان: "يشاع أن ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد مات"، قول نائبة مدير شبكة تلفزيون هونج كونج الرسمي بأن رئيس كوريا الشمالية قد مات، مؤكدة وصول المعلومات لها من "مصدر قوي للغاية".

-الزعيم بخير

فيما صرح تشونج إن مون، مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية، إن الزعيم الكوري الشمالي "على قيد الحياة وفي وضع جيد"، في تصريحاته لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مؤكدا أنه "يقيم في منطقة وونسان الساحلية، منذ 13 أبريل الماضي، ولم يتم رصد أي حركات مثيرة للريبة حتى الآن".

-قطار زعيم كوريا الشمالية

وفي نفس اليوم، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اعتقاد الاستخبارات الأمريكية والكورية الجنوبية أن التقارير حول وفاة الزعيم كيم غير دقيقة، ناقلة عن مسئولين مطلعين على الأمر، اعتقادهم أن كيم لا يزال على قيد الحياة، بعدما رصدت صور الأقمار الصناعية القطار الخاص بالزعيم الكوري متوقفا في منتجع بمنطقة وونسان الساحلية، ما عزز فرضية خضوع كيم للعلاج في المنتجع الساحلي.

-الرئيس الكوري يشكر عمال البناء

بعد أكثر من أسبوعين على التكهنات والأنباء حول حالة الزعيم كيم الصحية ووفاته، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، في 27 أبريل الجاري، أن الزعيم كيم أعرب عن تقديره لعمال البناء والتشييد بشمال البلاد، وذكرت الإذاعة الحكومية، أن الزعيم أرسل تقديرا للعمال في مدينة سامجيون، في إشارة إلى أنه لايزال على قيد الحياة، ومع ذلك، لم تقدم أي تفاصيل عن حالة الزعيم الكوري أو ظروفه الصحية أو حتى صورة له، ما جعل التكهنات بشأن صحته مستمرة.

-ميت إكلينيكيا

وفي اليوم التالي، نقلت صحيفة "ماسينجارو" الإيطالية، عن عالم الجيولوجيا فرانشيسكو سيسكي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بكين إن أن "زعيم كوريا الشمالية متوفى سريرياً (إكلينيكيا)، وقد يأتي الإعلان الرسمي عن وفاته بعد انتهاء صراع الخلافة".

-لا يستطيع الحركة

وأمس الخميس، نقلت صحيفة الـ "سي إن إن" الأمريكية، عن المسئول الكوري الشمالي المنشق ثاي يونج هو، والذي كان يعمل مسئولا في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وأصبح الآن عضوًا في البرلمان الكوري الجنوبي أن حالة الزعيم كيم حساسة، وأنه"عاجز عن الحركة، ولا يستطيع الوقوف أو المشي بمفرده".