روسيا تتخلى عن وضع لوحة فسيفساء لبوتين في كنيسة للجيش

تراجعت روسيا عن خطة لوضع لوحة ملونة من الفسيفساء للرئيس فلاديمير بوتين، في كنيسة أنشئت حديثا مهداة للجيش، حسبما أعلن رجل دين بارز اليوم الجمعة.

ويظهر في لوحة الفسيفساء بوتين وغيره من كبار المسؤولين، مثل وزير الدفاع سيرجي شويجو. وتحتفي اللوحة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وقال الأسقف الأرثوذكسي الروسي ستيفان، من كلين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس الروسية إن صور اللوحة الواردة في التقارير الإخبارية التقطت بينما كان العمل الفني قيد التنفيذ، ولم يكن قد وضع بعد الكنيسة.

وكان المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق الأسبوع الجاري إن الرئيس اعتبر أنه من السابق لأوانه أن يتم وضع صورة له على أثر مقدس.

وامتثلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لموقف بوتين في هذا الشأن، وقال الأسقف ستيفان: "وفقا لمقترح رئيس الدولة، قرر المجلس الفني عدم وضعها".

ومن المقرر أن تنتهي أعمال البناء في الكنيسة الواقعة بمتنزه باتريوت بضاحية كوبينكا في موسكو، الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم عيد النصر الذي يمثل الذكرى الـ75 لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.