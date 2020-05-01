الصحة: 50% من حالات كورونا خرجت من نزل الشباب والمدن الجامعية بعد تمام الشفاء

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاستراتيجية التي طبقتها الوزارة الفترة الأخيرة بنقل الحالات التي تحسنت حالتها الصحية بالنسبة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وفقًا لمعايير إكلينيكية محددة، أو الحالات التي لا تعاني أعراضًا أو تعاني أعراضًا بسيطة إلى نزل الشباب والفنادق، حققت نجاحًا بشكل كبير.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن 50% من الحالات التي دخلت إلى الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية خرجت بعد تمام شفائها، مشيرًا إلى أن النقل إلى تلك الأماكن ساهم في تقليل العبء عن المنظومة الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و12 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 5537 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 1780 حالة، من ضمنهم 1381 متعافيًا.