عصام هلال يهنئ عمال مصر في عيدهم: بذلوا الكثير من التضحيات لمصرنا الغالية

تقدم المستشار عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بخالص التهاني والتقدير إلى عمال وعاملات مصر المخلصين الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ حبًا في الوطن وإيمانًا منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.

وأضاف هلال، أن الاحتفال هذا العام في ظل ظروف عصيبه يمر بها وطننا العزيز في الوقت الذي يستشهد فيه جنودنا البواسل اثناء تأدية واجبهم الوطني وتضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالى علي يد الغدر والخسه علي يد الارهاب الخسيس وفي الوقت التي يجتاح فيه وباء كورونا المستجد العالم.

وتابع:" في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد يأتي دور عمال مصر الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج وتحقيق المكانه المرموقه لمصرنا الغاليه، مشيرًا إلى أن العامل المصري هو ثروتنا الحقيقه ومعيار تميزنا ولولا جهد وتحمل عمال مصر وباقي شعبناالعظيم لتبعات الاصلاح الاقتصادي ماكان للاقتصاد المصري أن يصمد امام مايعانيه كل العالم من تبعات الوباء الذي يجتاح العالم وامتصاص كل سلبياته".

ووجه هلال، رسالة لعمال مصر قائلا:" يا عمال مصر اتتم قوام نهضة هذه الأمه وعوامل تميزها فعليكم بالعمل والعمل ثم العمل لتضعو ا بلدنا الحبيبه في مكانتها التي تليق بها، وكل عام وانتم وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعبنا العظيم بكل خير".

واستكمل:" يأتي احتفال كثير من دول العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال حيث تعتبره بعض هذه الدول يوم عطلة رسمية، وتشهد فيه المدن مسيرات "عمالية" حاشدة، ويخلط كثيرون بين "فكرة عيد العمال" ويعتقدون أنها فكرة شيوعية الأصل تبنتها الأحزاب الشيوعية والاتحاد السوفيتي، وبين اعتماد "الأول من مايو" عيدا للعمال، وهو بالفعل فكرة اشتراكية تم تبنيهما في مؤتمر للاشتراكية الدولية في أمستردام عام 1904".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتبنى فيه العديد من دول العالم الأول من مايو يوما للاحتفال بالعمال وعملهم ونضالهم من أجل حقوقهم، فإن الدولة المعنية بهذا الأمر والسبب الرئيسي وراء "يوم العمال الحقيقي" ظلت تتجاهله حتى عهد قريب، وأقرت بدلا منه يوما آخر للاحتفال بالعمل، والمقصود هنا الولايات المتحدة.