 تركيا: تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق - بوابة الشروق
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تركيا: تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

علم تركيا
علم تركيا
أنقرة - د ب أ
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 4:15 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 4:15 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد ثلاثة "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه جرى تحييد "الإرهابيين" الثلاثة في غارة جوية على منطقة "الزاب" بشمال العراق، بعد رصد تحركاتهم، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكثيرا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في البيانات للإشارة إلى "الإرهابيين" المعنيين الذين يستسلمون أو يُقتلون أو يتم أسرهم .

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية".

وتحمل تركيا الحزب مسؤولية قتل 40 ألف شخص منذ اطلاق حملته قبل أكثر من 30 عاما.

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