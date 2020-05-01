 غادة عادل تكتم سر معرفتها بزواج إياد نصار سرا في الحلقة السابعة من مسلسل «ليالينا» - بوابة الشروق
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غادة عادل تكتم سر معرفتها بزواج إياد نصار سرا في الحلقة السابعة من مسلسل «ليالينا»

غادة عادل وإياد نصار
غادة عادل وإياد نصار
سامي ميشيل
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 4:58 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 4:58 ص

عرضت اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "ليالينا"، حيث خرج راضي من المستشفى، وقامت والدته بشراء طرف صناعي له، بدلاً من قدمه التي بترت بسبب حادثة التاكسي، وبدأ في الحركة من خلال الطرف، وكان سعيد قليلاً. وتخرج جميلة أيضًا، وتعود إلى بيتها، ولكنها تنهار في البكاء والعصبية، بسبب إنها مازالت لا ترى.

وحاولت زوجة هشام خلال أحداث الحلقة كتم سر معرفتها بأن زوجها هشام تزوج عليها عرفيًا، وتريد الطلاق منه، ولكن بعد انتهاء أزمة مرض ابنتها.

وتنتهي أحداث الحلقة بمكالمة بين الدكتور جلال، وابنته، التي يمنعها زوجها من مقابلته بسبب مشاكل عائلية وقعت بينهم في الماضي.

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