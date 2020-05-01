سوهاج: استمرار أعمال تطهير الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات

أعلنت محافظ سوهاج، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الأربعة أيام الماضية، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا.

ونفذ حي غرب سوهاج أعمال التطهير لفرعيات منطقة المخبز الآلي ونفق المخبز الآلي من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات، وتم تطهير منطقة الغياتية وشارع النوبي والشوارع الفرعية.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أعمال الرش والتطهير والتعقيم بشوارع المدينة المختلفة واستغلال ساعات الحظر الليلي بنطاق المدينة، حيث تم تطهير منطقة النزلة، وباهوق، وشارع عمر بن الخطاب، وشارع عرابي، ونجع الحاكم، ونجع خليفة، ونجع البارود.

وفي مركز ومدينة جهينة، واصلت الوحدة المحلية أعمال تطهير المنشآت والمناطق الحيوية والطرق العامة حيث تم تطهير (منطقة آل أبو شحاتة - منطقة الشيخ مبارك - شارع آل النجار - الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - شارع محمد عبد المطلب - شارع محمد فريد - شارع آل أبو خبر - شارع المساجد - شارع بين الجبانات - شارع البساتين - شارع عمر مكرم - شارع الجمهورية - شارع مركز الشباب - شارع غرب البلد - مبني الإدارة البيطرية - مبني الوحدة البيطرية بجهينة - مبني مركز الشرطة - وجدة نزة الحاجر البيطرية - مكتب بريد المحزمين - محطات الوقود - ماكينات الصرف).

وعقمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، الهيئات والمؤسسات الحكومية بنطاق الوحدة المحلية وشملت الحمله استكمال رش شارع الزهراء، والشوارع الجانبية، كما تم رش جميع الشوارع بدائرة مجلس المدينة ضمن فعاليات القضاء علي فيرس كورونا.

وفي مركز ومدينة ساقلتة، تم رش وتطهير وتعقيم مكتب بريد الجلاوية والوحدة الصحية بالجلاوية والوحدة الصحية بالظهير الصحراوي وقرية الظهير الصحراوي بالكامل ٥٠ منزلا وسنترالا ونقطة الشرطة والمسجد والمطافي والبنك الزراعي والشئون الاجتماعية ومنطقة السيولة.

وفي حي الكوثر، تم تطهير ورش مبنى مكتب العمل، ومبنى مكتب البريد، ومبنى البنك الزراعي، وتم استخدام 15 لترا من الكلور، والأولوية لأماكن التجمعات وجاري العمل حسب المستجدات اليومية، وفي مركز ومدينة المنشاة تم تطهير إدارة القوى العاملة، وإدارة المنشاة التعليمية، والضرائب العامة، وهندسة الصرف، والشئون الاجتماعية، ومكتب الآثار، والتأمينات الاجتماعية.

أما في مركز ومدينة البلينا، تم تطهير ش التحرير و الشوارع الفرعية، وشارع ترعة ام الطبول، وشارع مدرسة الصنايع بنين، وشارع البحر الأعظم، وشارع الشونة، وبنك التنمية، و شارع المركز، وميدان الشهيد، وموقف نجع حمادي، و شارع مدرسة الصنايع بنات، و نقطة الإطفاء، وبنك مصر القديم والجديد، وميدان نهر العصير، والمركز الحضري، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملة تعقيم وتطهير بالمدينة بالتعاون مع المجتمع المدنية والجمعيات الأهلية والشباب المتطوع وشملت الحملة منطقة الأبعادية، وشارع الإمام الشاطبي، ومنطقة حوض الزهورات، وبنك القاهرة، وشارع الحرية قبلي، ومحطه قطارات جرجا، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك الزراعي، وشارع صيدناوي، والبنك الأهلي، ورش مجلس المدينة، ومبنى الوحدة المحلية، وشارع الممرات، وممرات القاضي، وحوالي 15 منطقة وشارع آخر بالمركز والمدينة تم تطهيرها وتعقيمها.

وفي حي شرق سوهاج تم تطهير شارع النهضة وميدان الشبان ومنطقة الحميات، وتعقيم جميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة وباستخدام سيارة رش حديثة ترش المياه المضاف إليها الكلور.