بدأت الحلقة السابعة من مسلسل «لعبة النسيان»، بغضب جد «يحيى» من جلوسه مع «رقية» وذلك لرغبته في الجلوس معه، ويخبر «نادين» أن تحضر «يحيى» فور أنتهاء الغداء، ووسط حالة من التوتر تجلس «رقية» على السفرة لتأكل مع أبنها، وتغضب «تماره» وتغادر سفرة الغداء فيذهب «نادر» للتحدث معها وتهدئتها وأيضاح أنهم مضطرون لقبول إقامتها معهم بالمنزل من أجل صحة «يحيى».

وتصتحب «نادين» «رقية» إلى غرفتها وتتذكر أول ليلة في زواجها من أمجد وذلك عند دخولهم لها بعد إنتهاء حفل زفافهم، وفي المساء يجلسا ويتحدثون عن «تماره» وتخبر «رقية» «نادين» أنها تريد الجلوس مع «تماره» والتحدث معها، ولكن «نادين» تقول لها أن هذا الوقت غير مناسب، وتطلب منها أن تهتم بـ«يحيى»، كما تطلب «رقية» منها أن تذهب إلى المنزل الذي كانت تقيم فيه مع «أمجد» والذي هو أيضا مكان الحادث، فيما تقرر زوجة «خالد»ترك منزلها وتعطي «عمرو» مفاتيح البيت.

«لعبة النسيان» تدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكنها تتغير تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو بطولة دينا الشربيني، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وهنا شيحة، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم، وإنجي المقدم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.