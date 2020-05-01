انفجار في مستودع لأسطوانات الغاز المنزلي بريف حلب السورية

أدى انفجار مستودع لأسطوانات الغاز المنزلي إلى تدمير عدة منازل في بلدة تبل بريف حلب الغربي.

وقالت مصادر محلية أن "ثلاثة منازل دمرت بشكل شبه كلي وتضرر أكثر من 15 منزلا آخر جراء انفجار مستودع يحتوي عشرات الأسطوانات من الغاز المنزلي التي انفجرت صباح اليوم الجمعة ".

وأكدت المصادر "أن أكثر من عشرة أشخاص اصيبوا بجروح بينهم ثلاثة في حالة حرجة تم نقلهم الى المشافي إضافة إلى أضرار مادية طالت الكثير من المنازل القريبة من مستودع اسطوانات الغاز إضافة الى تضرر 4 سيارات".

وتعرضت بلدة نبل التي يسكنها أغلبية من الطائفة الشيعية لحصار وعشرات الهجمات من قبل فصائل المعارضة السورية للسيطرة عليها إلا أن البلدة إلى جانب بلدة الزهراء القريبة من منطقة عفرين صمدت ولم تدخلها فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على أغلب ريف حلب.