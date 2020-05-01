القباج: نستهدف توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح أمس الجمعة إطلاق قوافل الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وشملت القوافل ١٢٣ سيارة محملة بـ١٦٥٠ طناً من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات، تُوزع على 150 ألف أسرة في ٢٢ محافظة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.

وقالت القباج إن الاهتمام بالأسر الأكثر فقرا يعد أحد أهم أولويات الحكومة وكذلك تعميق الشراكة مع الجمعيات الأهلية، موضحة أن الوزارة تشارك في القافلة بـ٧٥ ألف كرتونة تم تجهيزها بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.

وأضافت القباج أن الأسبوع المقبل سيتم إطلاق قافلة أخرى مع استمرار القوافل حتى الوصول لمليون كرتونة مواد غذائيه حتي نهاية شهر رمضان.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة وصلت للمستحقين لهذا الدعم بعد دراسة للأسر المستحقة واستهداف للأسر الفقيرة، مشيرة إلى التزام الوزارة والقوافل بالدعم بشكل مستمر حتى بعد شهر رمضان بحيث نضمن أن حماية الأسر الأكثر فقرا من تداعيات فيروس كورونا.

ولفتت القباج إلى وجود جهد آخر يضاف لجهد وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر وهو جهد الجمعيات الأهلية الشريكة، مضيفة أن دور وزارة التضامن في حصر كل هذا العطاء والتلكد أن كل ركن في مصر تم تغطيته إما بدعم نقدي أو عيني أو الإثنين معا للأسر الأكثر فقرا.