تكبدت شركة يونايتد إبرلاينز الأمريكية صافي خسائر بقيمة 7ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام بسبب تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته الشركة عقب إغلاق التعاملات في بورصة نيويورك يوم الخميس.

وكانت الشركة قد حققت أرباحا بقيمة 292 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت ايرادات الشركة بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 9ر7 مليارات دولار.

وأدت أزمة فيروس كورونا إلى توقف حركة الطيران تقريبا وتسببت في صعوبات مالية للعديد من شركات الطيران.

وقالت يونايتد ايرلاينز إنها تتوقع أن يكون معدل خسارتها المالية اليومية ما بين 40 إلى 45 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوسكار مونوز في بيان "في حين أننا ما زلنا في خضم هذه الأزمة، فإننا لن نتردد في اتخاذ قرارات صعبة نعتقد أنها ستضمن نجاح شركتنا على المدى الطويل".

وأضاف مونوز:"عندما يعود الطلب، نعتقد أننا سنكون في وضع يمكننا من العودة بقوة وبسرعة بسبب جهودنا المبكرة والقوية لمحاربة أسوأ أزمة مالية في تاريخ الطيران".