الشرطة الأسترالية تقتل رجلا بعد طعنه 5 أشخاص

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أطلقت الشرطة النار على رجل مسلح بسكين واردته قتيلا، بعد تردد مزاعم بطعنه 5 أشخاص في مركز تسوق في بلدة تعدين نائية بولاية ويسترن أستراليا.

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة، أن الرجل قتل برصاص ضباط تعاملوا مع بلاغ عن هجوم بسكين في ساوث هيدلاند في منطقة بيلبارا.

وقالت الشرطة في بيان إن المصابين الخمسة يتلقون العلاج بعد تعرضهم لطعنات، وأن اثنين منهم في حالة خطيرة ولكن مستقرة.

ونقلت إذاعة "ايه بي سي" الأسترالية عن شهود إنهم رأوا رجلا مسلحا بسكين كبيرة لتقطيع اللحم في مركز "ساوث هيدلاند سكوير" للتسوق.

وقال مارك مكجوان رئيس وزراء ولاية ويسترن أستراليا، إن رجال الشرطة حاولوا السيطرة على الرجل قبل أن يضطروا لإطلاق النار وهم يواجهون "سيناريو خطيرا للغاية".

وأضاف: "لقد صعقته الشرطة. لكن هذا لم يوقفه. فقد اندفع نحو رجال الشرطة ثم تم إطلاق الرصاص عليه".

وقال مكجوان إن الوضع كان "في منتهى الصعوبة" في ظل وجود خطر على الحياة.

وقالت دائرة شرطة ساوث هيدلاند إن التحقيق الجنائي مستمر ولم يعد هناك خطر يهدد المجتمع.