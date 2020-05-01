جوتيريش: جائحة كورونا سببت مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سببت "مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن في جميع أنحاء العالم."

وأشار جوتيرش في رسالة بالفيديو ، إلى أن معدل الوفيات بين كبار السن هو أعلى بشكل عام ، وخمسة أضعاف المتوسط ​​العالمي لمن هم فوق الـ 80.

وقال جوتيريش "إنه بخلاف الآثار الصحية المباشرة لهذه الجائحة، فإنها تعرض كبار السن لخطر أكبر من الفقر والتمييز والعزلة". وأضاف جوتيريش :"من المحتمل أن يكون لها تأثير مدمر بشكل خاص على كبار السن في البلدان النامية."

وقال جوتيريش إن: "كبار السن لديهم نفس الحقوق في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر."