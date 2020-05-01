 جوتيريش: جائحة كورونا سببت مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن - بوابة الشروق
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جوتيريش: جائحة كورونا سببت مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 11:16 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 11:16 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سببت "مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن في جميع أنحاء العالم."

وأشار جوتيرش في رسالة بالفيديو ، إلى أن معدل الوفيات بين كبار السن هو أعلى بشكل عام ، وخمسة أضعاف المتوسط ​​العالمي لمن هم فوق الـ 80.

وقال جوتيريش "إنه بخلاف الآثار الصحية المباشرة لهذه الجائحة، فإنها تعرض كبار السن لخطر أكبر من الفقر والتمييز والعزلة". وأضاف جوتيريش :"من المحتمل أن يكون لها تأثير مدمر بشكل خاص على كبار السن في البلدان النامية."

وقال جوتيريش إن: "كبار السن لديهم نفس الحقوق في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر."


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