تشغيل أول قطار لنقل العمال المهاجرين إلى بلداتهم في الهند بسبب جائحة كورونا

بدأت السلطات الهندية نقل العمال المهاجرين العالقين إلى مدنهم من خلال تشغيل أول قطار يحمل قرابة 1200 راكب اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من سماح الحكومة للعمال المهاجرين والطلاب وغيرهم من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الولايات الهندية المختلفة، بالعودة إلى بلداتهم، بعد 5 أسابيع من فرض حالة الاغلاق في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت شركة السكك الحديدية الهندية حركة قطارات الركاب يوم 22 مارس الماضي، مع السماح بتشغيل قطارات الشحن لنقل الاحتياجات الأساسية خلال فترة الاغلاق.

وقال تشي راكيش، المتحدث باسم شبكة السكك الحديدية الاقليمية، إن القطار الخاص الذي يتكون من 24 عربة، ويحمل ركابا معظمهم من العمال المهاجرين، تحرك من ولاية تيلانجانا بجنوب البلاد إلى ولاية جهارخاند في الشرق.

وأضاف أنه تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بشكل حازم على متن القطار، حيث إن كل عربة لا تحمل سوى 54 شخصا فقط، في حين أن سعتها الطبيعية تبلغ 72 راكبا.

وذكر مسؤولون في مجال السكك الحديدية أن هذا القطار يمثل "حالة خاصة لمرة واحدة"، وسوف يتم التخطيط لاطلاق قطارات أخرى بناء على طلب حكومات الولايات.

وأفادت تقارير محلية بأن شركة السكك الحديدية أعدت خطط لتشغيل ما يصل إلى 400 قطار بشكل مبدئي.