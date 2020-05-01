تصدرت الفنانة آمال ماهر تريند العديد من المواقع والمنصات مثل يوتيوب وجوجل وتويتر بعد طرحها لأحد أغنياتها بعنوان "اللي قادرة" وهي أغنية مسلسل "ليه لأ".

كما أصبحت الأغنية حديث مواقع السوشيال ميديا وخاصة النساء الذين علقوا على قوة كلمات الأغنية ومدى قوة صوت آمال ماهر. وقالت آمال ماهر: " اللي قادرة أغنية تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح وسعيدة منذ انطلاق الأغنية بردود الأفعال التي وصلت لي من تعليقات الجمهور ".

أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله، ألحان وتوزيع خالد عز وهي أغنية تتر مسلسل "ليه لأ" الذي سيعرض قريباً على قنوات MBC و منصة "شاهد"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.

