الزمالك يكشف: 4 لاعبين بالأهلي طلبنا أحدهم من آل الشيخ في صفقة تبادلية

حكى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، واقعة التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز حاليا.

ورصد أمير حكاية التوقيع مع عبدالله السعيد منذ البداية وقال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت":«حصل جلسة مع تركي آل الشيخ وطلب أحمد الشناوي حارس الزمالك وقتها لصالح الأهلي، وتأكدنا في ذلك التوقيت أن الشناوي وقع للأهلي، وكان ليس لدينا أي مشاكل في رحيله ولكن يطلب الأهلي ضمه رسميا».

وأضاف:«قلت لتركي آل الشيخ بعد طلبه التعاقد مع الشناوي، نريد لاعبا من الأهلي أما علي معلول أو عبدالله السعيد أو أحمد فتحي أو جونيور أجاي، ثم رد على طلبي وقال لي مستحيل».

وواصل:«قلت لرئيس الزمالك، الشناوي وقع للأهلي، ثم قرر مرتضى أن نتعاقد مع السعيد، وفي رأيي عبدالله لم يهرب من الأهلي».

كما أكد أمير خلال حديثه أن أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك حاليا، كان له دورا كبيرا في صفقة عبدالله السعيد، نافيا مسألة إفساده للصفقة بسبب بدل السكن.